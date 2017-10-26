В Росреестре РТ можно запретить сделки с недвижимостью без личного участия

Управление Росреестра по РТ сообщает, какие меры необходимо принять, чтобы обезопасить свою недвижимость от противоправных действий, совершаемых «за спиной» правообладателя, сообщает пресс-служба ведомства.

Необходимо подать заявление в Росреестр Татарстана с требованием запретить сделки относительно недвижимости без личного участия собственника. В таком случае при подаче документов касательно имущества правообладателя на основании доверенности сделка не состоится, а собственника уведомят о попытке совершить противоправные действия.

Подобное заявление можно подать в Росреестр Татарстана через личный кабинет (при наличии электронно-цифровой подписи), многофункциональные центры либо через филиалы Росреестра.

За январь – сентябрь 2017 года в Росреестр Татарстана поступило почти 2,5 тысячи подобных заявлений.