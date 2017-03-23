В России детям могут запретить регистрироваться в соцсетях

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что необходимо рассмотреть все возможные варианты контроля над детьми в социальных сетях. В частности она поддержала инициативу запретить заводить аккаунты до достижения 14 лет.

«Если этот запрос от родительского сообщества будет актуален, давайте рассматривать все варианты», - сказала Кузнецова, отвечая на вопрос журналистов об инициативе детского омбудсмена Пензенской области.

Кузнецова напомнила, что интернет может выступать и в качестве инструмента образовательного процесса, о чем забывать нельзя, сообщает «РИА Новости».