В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию

Российским авиакомпаниям сообщили о возможной приостановке чартерных рейсов с Турцией, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

- Получено предупреждение о возможности временной приостановки выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции, - сказал источник.

Причиной таких мер называется "сложная внутриполитическая обстановка в стране", отмечает РИА Новости.

Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ в Турцию приведет к тому, что без отдыха могут остаться миллионы туристов, уже оплативших туры.

- Это будет, грубо говоря, беспрецедентный облом для миллионов туристов, даже хуже, чем закрытие Турции в 2015 году - тогда направление закрыли в конце ноября, поток уже закончился, сезон был практически завершен. А сейчас канун высокого сезона. И остановка чартеров - это крушение надежды для людей, которые даже в условиях экономического кризиса решили вывезти детей на отдых, тем более что Турция дает очень доступные цены, - сообщила Тюрина.

Россия и Турция восстановили чартерное ависообщение в сентябре 2016 года. Оно было прервано после того, как турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года. В результате инцидента погиб пилот Олег Пешков: во время катапультирования его расстреляли боевики с территории, которую контролировали сирийские туркмены. В Турции утверждали, что российский самолет вошел в ее воздушное пространство. Генштаб России заявлял, что Су-24 не пересекал границу.