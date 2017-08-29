В России может появиться новый праздник — День отца

В России может появиться новый праздник — День отца. Идея об его учреждении сейчас обсуждается в администрации президента РФ, пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

Предложение сделать третье воскресенье октября Днем отца еще в 2014 году внес на рассмотрение инициативной группы депутат Госдумы Александр Сидякин. Тогда же идею поддержали в Министерстве труда и социальной защиты РФ и в Союзе женщин России. После проведения парламентских слушаний тема ушла на рассмотрение в администрацию президента — учреждение праздников и памятных дат относится к полномочиям главы государства. Эксперты полагают, что в стране, где после Великой Отечественной войны выросло поколение без отцов, идея праздника может стать «объединяющей» и «оздоровить общество».