В России на упаковках продуктов хотят указывать содержание сахара

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29 марта в 15:50
В Казани в подъезде на коврике нашли голого 11-месячного ребенка
В Казани в подъезде на коврике нашли голого 11-месячного ребенка

Как выяснилось, в квартире, откуда девочку «выдворили», находились ее мать и бабушка, обе женщины были пьяны.

29 марта в 15:30
Путин отправил в отставку представителя России при ЕСПЧ Георгия Матюшкина
Путин отправил в отставку представителя России при ЕСПЧ Георгия Матюшкина

Ранее сообщалось, что указом президента своей должности лишился начальник ГИБДД Виктор Нилов.
29 марта в 15:27
После ДТП на трассе Елабуга-Пермь 5-летняя девочка скончалась вслед за мамой
После ДТП на трассе Елабуга-Пермь 5-летняя девочка скончалась вслед за мамой

Восемь дней врачи боролись за жизнь пятилетней пассажирки Lada Granta, но спасти ребенка не удалось. Выжила только 11-месячная дочь женщины. Ее жизни ничего не угрожает.

29 марта в 15:01
Ливада: “Проблем с деньгами у “Фона” нет”
Ливада: “Проблем с деньгами у “Фона” нет”

Ливада считает прискорбным, что “на три совещания, которые провел президент РТ, он не был приглашен. Это наталкивает на мысль, что кому-то выгодно содержать на улице людей с транспарантами”.

29 марта в 13:57
Возле загса Челнов появится Аллея любви
Возле загса Челнов появится Аллея любви

Аллею хотят разместить возле Дворца торжеств в районе парка Прибрежный. Там же установить скульптуру для фотосессий молодоженов «Танец любви», арки и скамейки.
29 марта в 11:11
Путин ввел ограничение трансляций судебных заседаний в СМИ
Путин ввел ограничение трансляций судебных заседаний в СМИ

В Уголовно-процессуальный кодекс вносятся поправки: транслировать открытые судебные заседания в интернете, а также по радио и телевидению можно только с разрешения суда.

29 марта в 11:03
Чиновники Челнов отчитаются о своих доходах и активности в соцсетях
Чиновники Челнов отчитаются о своих доходах и активности в соцсетях

Чиновники должны будут также сдать справки о своих расходах и имуществе. Такие же документы необходимо собрать членам семей  муниципальных служащих.

29 марта в 08:33
В Челнах капитально отремонтируют три школы и десять детских садов
В Челнах капитально отремонтируют три школы и десять детских садов

На эти цели из республиканского бюджета выделено более 360 млн. рублей. На ремонт школы № 33, гимназий №№ 36 и 77 направлено 90 млн. 859 тыс. рублей.

29 марта в 08:22
Тхэквондисты Челнов стали победителями международного турнира «Шымкент Open»
Тхэквондисты Челнов стали победителями международного турнира «Шымкент Open»

В индивидуальном первенстве спортсмены из Челнов завоевали пьедестал почета, заняв три призовых места. В командном зачете стали победителями третьей степени.

29 марта в 08:17
В России на упаковках продуктов хотят указывать содержание сахара
В России на упаковках продуктов хотят указывать содержание сахара

Роспотребнадзор предложил создать систему цветовой индикации продуктов питания. Полезные должны маркироваться зеленым цветом, промежуточные — желтым, а вредные — красным.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
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Индекс правды: 26%
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Выпуск 12 от 29 марта, 2017г.
30 марта 2017г. 01:29

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в 08:17
Рубрика: Вечерка On-Line

В России на упаковках продуктов хотят указывать содержание сахара

В России на упаковках продуктов хотят указывать содержание сахара

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который обяжет производителей пищевых продуктов указывать количество добавленного сахара на упаковке. Об этом телеканалу RT депутат от фракции ЛДПР Иван Сухарев, сообщает РИА «Новости».
По его мнению, введение подобной меры поможет защитить здоровье потребителей, а также позитивно скажется на уровне информированности населения.

«Мало кто знает, что около половины сахара находится в еде, которая, по сути, не является сладкой, — в соусах, хлебе, макаронах. Информацию стараются не афишировать, что, конечно, наносит ощутимый вред здоровью. Полагаю, покупатель должен знать, что вместе с такой едой ему, по сути, предлагают диабет», — заявил Сухарев.

Ранее Роспотребнадзор предложил создать систему цветовой индикации продуктов питания. По мнению представителей ведомства, полезные продукты должны маркироваться зеленым цветом, промежуточные — желтым, а вредные — красным.

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