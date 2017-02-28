В России отменят ГОСТ на алкогольную продукцию

Министерство экономического развития подготовило поправки, которые позволят производителям и импортерам алкоголя не соблюдать требования государственного общероссийского стандарта.

По информации газеты «Известия», в случае отмены ГОСТов обязательными останутся требования техрегламента Таможенного союза. Они касаются только безопасности продукта и не регламентируют качественные характеристики.

Замглавы Минэкономразвития Олег Фомичёв пояснил, что поправки приведут федеральный закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» в соответствие с техрегламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».



Олег Фомичёв: «Сейчас у нас законодательство — в первую очередь, закон „О госрегулировании…“ — в некоторой части противоречит техническому регламенту „Пищевая продукция в части ее маркировки“, то есть фактически часть стандартов, которые носят добровольную форму для участников рынка, делаются обязательными».



Фомичёв уточнил, что «это приводит к тому, что производителей и импортеров алкоголя начинают штрафовать за то, что они, по идее, и не должны бы делать». По договору о Евразийском экономическом союзе, стандарты любого уровня — международные, межгосударственные и государственные — могут применяться лишь на добровольной основе, а их неприменение не может рассматриваться как несоблюдение требований технического регламента ЕАЭС. Обязательными к применению на территории ЕАЭС являются исключительно технические регламенты союза.