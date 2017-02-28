В России отменят ГОСТ на алкогольную продукцию

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01 марта в 11:20
В Челнах не приходя в себя скончалась пострадавшая в ДТП
В Челнах не приходя в себя скончалась пострадавшая в ДТП

Предварительно 59-летняя женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

01 марта в 11:05
Клиенты Татфондбанка запустили в соцсетях флешмоб ко дню рождения Рустама Минниханова
Клиенты Татфондбанка запустили в соцсетях флешмоб ко дню рождения Рустама Минниханова

В оригинальной акции приняли участие дети и даже питомцы вкладчиков банков, чьи счета оказались замороженными.

01 марта в 10:13
В Челнах заявили о закрытии “BubBleGum”
В Челнах заявили о закрытии “BubBleGum”

Представители популярного ночного клуба не подтвердили, но и не опровергли информацию.

01 марта в 10:07
Студенты КФУ в 6 утра приехали на площадь Свободы поздравить президента РТ
Студенты КФУ в 6 утра приехали на площадь Свободы поздравить президента РТ

Около 50 человек растянули перед зданием Госсовета баннер с надписью «С юбилеем, Рустам Нургалиевич! КФУ любит вас!».

01 марта в 09:30
Полицейские ищут двух челнинок, которые могут быть свидетелями преступления
Полицейские ищут двух челнинок, которые могут быть свидетелями преступления

13 февраля они делали покупки в одном из магазинов молодежной одежды, расположенном в торговом центре в 19-м микрорайоне.

01 марта в 09:25
Зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк» задержали в Подмосковье
Зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк» задержали в Подмосковье

В настоящее время подозреваемый в мошеннических действиях Сергей Мещанов доставлен в Казань.

01 марта в 08:39
Патриарх Кирилл раскритиковал погоню пользователей соцсетей за лайками
Патриарх Кирилл раскритиковал погоню пользователей соцсетей за лайками

По мнению главы Русской православной церкви, это «реальная болезнь». Патриарх напомнил, что тщеславие является одним из грехов.

01 марта в 08:27
100 талантливых челнинцев поборются за Кубок мэра Челнов
100 талантливых челнинцев поборются за Кубок мэра Челнов

2 марта в молодежном центре «Шатлык» Набережных Челнов пройдет полуфинал открытого творческого фестиваля-конкурса «Талантливый город», в который вышло 100 участников.
01 марта в 08:23
В Зеленодольске спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна
В Зеленодольске спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна

Молодого мужчину доставили в психоневрологический диспансер города. Родственники рассказали, что парень уже в течение недели не давал покоя близким своим неадекватным поведением.

01 марта в 08:12
В Челнах диджей из Казани попался на наркотиках
В Челнах диджей из Казани попался на наркотиках

Полицейские автограда провели рейд по ночным клубам.


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Правдомер
Правдомер
Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

Ложь
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Индекс правды: 17%
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Новости

Выпуск 6 от 16 февраля, 2017г.
01 марта 2017г. 12:15

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в 14:23
Рубрика: Вечерка On-Line

В России отменят ГОСТ на алкогольную продукцию

В России отменят ГОСТ на алкогольную продукцию

Министерство экономического развития подготовило поправки, которые позволят производителям и импортерам алкоголя не соблюдать требования государственного общероссийского стандарта.

По информации газеты «Известия», в случае отмены ГОСТов обязательными останутся требования техрегламента Таможенного союза. Они касаются только безопасности продукта и не регламентируют качественные характеристики.
Замглавы Минэкономразвития Олег Фомичёв пояснил, что поправки приведут федеральный закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» в соответствие с техрегламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Олег Фомичёв: «Сейчас у нас законодательство — в первую очередь, закон „О госрегулировании…“ — в некоторой части противоречит техническому регламенту „Пищевая продукция в части ее маркировки“, то есть фактически часть стандартов, которые носят добровольную форму для участников рынка, делаются обязательными».

Фомичёв уточнил, что «это приводит к тому, что производителей и импортеров алкоголя начинают штрафовать за то, что они, по идее, и не должны бы делать». По договору о Евразийском экономическом союзе, стандарты любого уровня — международные, межгосударственные и государственные — могут применяться лишь на добровольной основе, а их неприменение не может рассматриваться как несоблюдение требований технического регламента ЕАЭС. Обязательными к применению на территории ЕАЭС являются исключительно технические регламенты союза.

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