В России поднимутся цены на парфюм

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18 августа в 16:24
Театр «Мастеровые» ищет старинную мебель
Театр «Мастеровые» ищет старинную мебель

Она нужна для их новой постановки - комедии «Старики дураки».
18 августа в 16:09
30 августа на майдане Челнов выступит Нюша
30 августа на майдане Челнов выступит Нюша

Помимо певицы, хедлайнерами станут звезды российской и татарской эстрады – группа «Волга-Волга» и «Казан егетлере».

18 августа в 15:47
IMAX в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК»!
IMAX в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК»!

Кинотеатр объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» приглашает на День и Фестиваль IMAX.

18 августа в 15:02
«КАМАЗ» сменил одного из акционеров
«КАМАЗ» сменил одного из акционеров

Владелец 23,54% акций прекратил своё участие в акционерном капитале автогиганта.
18 августа в 14:32
В Тукаевском районе готовят народный сход
В Тукаевском районе готовят народный сход

Жители готовы выступить против птицекомплекса Ильшата Фардиева.

18 августа в 13:07
В Татарстане наблюдается двукратный рост случаев отравлений грибами
В Татарстане наблюдается двукратный рост случаев отравлений грибами

По данным мониторинга Управления Роспотребнадзора по РТ,  всего по Татарстану зафиксирован 31 случай с 33 пострадавшими.

18 августа в 12:48
В Татарстане откроется горячая линия по вопросам повышения рождаемости
В Татарстане откроется горячая линия по вопросам повышения рождаемости

Темой консультации станет поддержка семей с детьми и обсуждение актуальных проблем демографической ситуации.

18 августа в 10:38
Синоптики Татарстана предупредили о высокой пожарной опасности в лесах
Синоптики Татарстана предупредили о высокой пожарной опасности в лесах

Предупреждение Гидрометцентра РТ актуально на период с 19 по 25 августа.

18 августа в 10:29
Голосование, организованное мэрией Челнов ко Дню города, фейк?
Голосование, организованное мэрией Челнов ко Дню города, фейк?

Выяснилось, что с двумя из трех певиц, которые, якобы, могут выступить на празднике, переговоры даже не велись.

18 августа в 10:24
Легендарный «Терминатор 2» Джеймса Кэмерона возвращается на экраны
Легендарный «Терминатор 2» Джеймса Кэмерона возвращается на экраны

Премьерные показы только в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК».


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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19 августа 2017г. 00:41

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в 08:22
Рубрика: Вечерка On-Line

В России поднимутся цены на парфюм

В России поднимутся цены на парфюм

В России с 2018 года могут подняться цены на парфюм в 1,5 – 2 раза. Об этом пишут «Известия».

Причиной роста цен специалисты называют то, что производителей данной категории товаров могут обложить акцизами, равными 523 рубля за литр приобретенного производителями этилового спирта. Таким образом, пострадают дешевые товары, цена которых резко возрастет. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внес Минфин РФ.

Как считают в ведомстве, данные меры позволят устранить экономическую заинтересованность недобросовестных производителей в использовании этилового спирта не по назначению.

Однако многие уверены, что большинство производителей парфюмерии не смогут оплатить акцизный налог, который, по предварительным подсчетам, может составить до 6 млрд рублей в год на одно предприятие. По мнению специалистов, и сейчас есть нормы, позволяющее проверять организации и пресекать незаконную деятельность по производству псевдопарфюмерной продукции.

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