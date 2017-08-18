В России поднимутся цены на парфюм

В России с 2018 года могут подняться цены на парфюм в 1,5 – 2 раза. Об этом пишут «Известия».

Причиной роста цен специалисты называют то, что производителей данной категории товаров могут обложить акцизами, равными 523 рубля за литр приобретенного производителями этилового спирта. Таким образом, пострадают дешевые товары, цена которых резко возрастет. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внес Минфин РФ.

Как считают в ведомстве, данные меры позволят устранить экономическую заинтересованность недобросовестных производителей в использовании этилового спирта не по назначению.

Однако многие уверены, что большинство производителей парфюмерии не смогут оплатить акцизный налог, который, по предварительным подсчетам, может составить до 6 млрд рублей в год на одно предприятие. По мнению специалистов, и сейчас есть нормы, позволяющее проверять организации и пресекать незаконную деятельность по производству псевдопарфюмерной продукции.