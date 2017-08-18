В России поднимутся цены на парфюм

В России с 2018 года могут подняться цены на парфюм в 1,5 – 2 раза. Об этом пишут «Известия».
Причиной роста цен специалисты называют то, что производителей данной категории товаров могут обложить акцизами, равными 523 рубля за литр приобретенного производителями этилового спирта. Таким образом, пострадают дешевые товары, цена которых резко возрастет. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внес Минфин РФ.
Как считают в ведомстве, данные меры позволят устранить экономическую заинтересованность недобросовестных производителей в использовании этилового спирта не по назначению.
Однако многие уверены, что большинство производителей парфюмерии не смогут оплатить акцизный налог, который, по предварительным подсчетам, может составить до 6 млрд рублей в год на одно предприятие. По мнению специалистов, и сейчас есть нормы, позволяющее проверять организации и пресекать незаконную деятельность по производству псевдопарфюмерной продукции.
Комментарии посетителей
Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.
А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
а еще раньше только х/б закупали
Пробовал Хохла - вкусно, но дорого ))
Я не владею русским языком в совершенстве, у меня не филологическое образование, тотальный диктант пишу, к...
хоть кто-то задумался об этом. синтетику легко стирать, но при пожаре прилипает намертво к коже
Я думаю, что у предыдущего комментатора “путинизм головного мозга”. Вам бы телевизор меньше смотреть. Что вы...
Создается впечатление, что Вы очень неравнодушны к Мингалимову - слишком уж предвзятое отношение. Так может...
А что мешает преподавателю вуза повторить школьную программу по русскому языку, чтобы не выглядеть в глазах...
Если анализировать данный конкретный случай - у Мингалимова Рузиля не только с сарказмом, но и с логикой всё...
А почему Раушан Валиуллин до сих пор работает в школе? Какие оценки он ставит ученикам, которые не разделяют...
Ох, только бумагу портить.
А как наказал то 4 министров?
Кое-кто давно тратил деньги уже на чужих дочерей. Не всё так однозначно и с врачом, и с бабаем, которого он...