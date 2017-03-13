В России придумали способ привлечения граждан к накоплению пенсий

Банк России и Министерство финансов разработали концепцию проекта федерального закона о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая предполагает автоматическое подключение граждан к ИПК при приеме на работу, передает RNS.

Таким образом, во время поступления на работу каждый будет автоматически регистрироваться работодателем в пенсионном плане ИПК через центрального администратора. Работающие не по найму смогут зарегистрироваться у центрального администратора самостоятельно.

В момент запуска системы, с 2019 года, всем работникам будет предложено через работодателей выбрать НПФ, заключив с ним договор, и ставку взноса — от 0 до 6% от зарплаты.

Уточняется, что ставку можно будет менять, а также приостанавливать уплату взносов на срок до пяти лет. Для ничего не выбравших ставка будет нулевой, затем начнет ежегодно плавно повышаться до 6%, сообщает «Газета.ру».