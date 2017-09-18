В России решили вновь поднять акцизы на топливо

На бюджетных совещаниях в правительстве приняли решение поднять акцизы на топливо, что, в свою очередь, приведет к росту цен на бензин, пишет газета «Ведомости». Дополнительные средства нужны на финансирование проектов в Крыму и Калининградской области.
Как рассказали несколько федеральных чиновников, повышение произойдет в два этапа — по 50 копеек за 1 л с 1 января и с 1 июля 2018 года. Доходы бюджета при этом составят от 55 до 60 млрд рублей.
Из-за повышения акциза на 50 копеек литр топлива в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 копеек, отмечается в письме минэнерго. Помимо этого, существуют еще рыночные риски роста цен до конца 2017 года на 2,8 рубля за 1 литр. При индексации на инфляцию средняя цена топлива в 2018 году может превысить психологически важные 40 рублей.
Один из чиновников рассказал, что это решение — предварительное, но вряд ли изменится после рассмотрения вопроса в понедельник в правительстве.
Инициатива исходит от минтранса, которому нужны деньги, в частности, на строительство трассы «Таврида» в Крыму и трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области, указывает чиновник финансово-экономического блока.
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