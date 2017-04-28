В России ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей

В России в рамках реализации госстратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции людям с таким диагнозом разрешат усыновлять детей. Соответствующий документ подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет «КоммерсантЪ».

«В документе предусматривается, что ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей. Во-первых, это возможно, если человек принимает терапию. Кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией. Почему же ВИЧ-инфицированный не может усыновить такого ребенка?» – цитирует издание свой источник.

Это и ряд других изменений в нормативные акты должны быть внесены не позднее второго квартала 2018 года.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в 2016 году в России было выявлено 103 тыс. 438 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 5,4 процента больше, чем в 2015 году.