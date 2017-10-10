В России введут обязательный урок по шахматам

|10 октября в 16:37
Тело закопали в июне, а в октябре сожитель падчерицы рассказал полиции о произошедшем, после чего его задержали. Затем нашли закопанное в навозе, гниющее тело 56-летнего мужчины.
|10 октября в 15:48
Об этом сообщила министр образования и науки России Ольга Васильева в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
|10 октября в 15:45
Медики приехали по вызову в квартиру его бывшей жены — там они и обнаружили мужчину, который истекал кровью. Отмечается, что оба супруга были ранее судимы.
|10 октября в 15:04
В настоящий момент заканчивается установка и монтаж опор освещения на отрезке от улицы Королева до улицы Нариманова.
|10 октября в 11:44
В обращении к Рустаму Минниханову Юрий Синельщиков назвал действия казанского исполкома “издевательством по существу”.
|10 октября в 10:56
В апреле прошлого года Дарья Алякина была отпущена из-под домашнего ареста под залог в 2 млн рублей.
|10 октября в 09:43
Телеведущий отметил, что клип «Татарин» группы «Аигел» показался создателям передачи одной из самых интересных видеоработ за последнее время.
|10 октября в 08:41
Срочный контракт заключается на неопределенный срок, по истечении которого он либо растрогается, либо госслужащего назначают на ту же должность.
|10 октября в 08:27
Заболеваемость ОРВИ по сравнению с предшествующей неделей повысилась на 4,6 процента, отмечают в Роспотребнадзоре.
|10 октября в 08:25
Они смогут компенсировать затраты на отдых, лечение, спорт, плату за детский сад или ЖКХ. (СПИСОК)
Комментарии посетителей
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
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Вот идиоты, написано же, что безвредный завод по японской технологии!
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