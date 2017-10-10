В России введут обязательный урок по шахматам

В ближайшие два года в образовательную программу младших классов школ РФ включат обязательный урок игры в шахматы. Об этом сообщила министр образования и науки России Ольга Васильева в ходе правительственного часа в Совете Федерации, пишет RT.

Отмечается, что со следующего года с 1-го по 4-й класс урок по шахматам будет проходить один час в неделю.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) готова поддержать включение уроков по шахматам в программу российских школ.