В России вырос спрос на займы до зарплаты

В России вырос спрос на займы до зарплаты. За полтора года более чем на треть увеличилось число тех, кто берет микрокредиты, а средняя сумма займа выросла на 10%, пишут «Ведомости».

Как следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с 1 января 2016 по 1 июля 2017 года число россиян, берущих кредиты в ломбардах, микрофинансовых организациях (МФО) и кредитных кооперативах, увеличилось на 35,5% — до 3 млн человек. Причем микрокредиты берут не только занятые в экономике россияне, но и пенсионеры и безработные.

Средний размер микрозайма по состоянию на второй квартал текущего года — чуть более 10 тыс. рублей. Сумма займа растет у заемщиков всех возрастов.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волк отмечает, что за займами до зарплаты заемщики, как правило, обращаются неоднократно. И если в первый или во второй раз МФО выдает заемщику более скромные суммы, то в дальнейшем размеры займов возрастают.

Основные получатели таких кредитов — малоимущие и люди с низкими доходами, отмечает Лилия Овчарова из ВШЭ. Причем по оценкам Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросло с 2014 по 2016 год на 19% до 19,8 млн человек. Среди них 16% — пенсионеры.

Доход половины работающих россиян в месяц (медианный доход) ниже 22 тыс. 800 рублей, а самый частый доход — 12 тыс. 700 рублей в месяц (модальный доход).