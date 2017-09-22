В России за неделю эвакуировали 400 тысяч человек из-за анонимных звонков

В России за неделю эвакуировали около 400 тысяч человек после анонимных звонков о якобы заложенных бомбах. Об этом со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах сообщает ТАСС.
Всего, по данным агентства, эвакуировали более тысячи зданий в 80 городах. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.
Волна эвакуаций после анонимных звонков началась 11 сентября. В десятках российских городов эвакуировали школы, университеты, административные здания, гостиницы, аэропорты, вокзалы и торговые центры. После эвакуаций в регионах возбудили дела о ложном сообщении об угрозе. По данным РБК, такое же расследование ведет ФСБ. Издание сообщало, что следователи отследили анонимные звонки через IP-телефоны до Брюсселя. По предварительной версии, преступники хотели заработать в обмен на прекращение звонков. Глава МЧС Владимир Пучков заверил, что эвакуации проводятся не в рамках учений.
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