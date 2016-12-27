В России запретили продавать фанфурики

Главным государственным санитарным врачом России принято постановление «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить розничную торговлю косметических лосьонов на 30 дней. Речь идет о товарах с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей, уточняется на сайте Роспотребнадзора РФ.

Постановление вступило силу 26 декабря.

Управление Роспотребнадзора по РТ напоминает жителям республики, что спиртосодержащая непищевая продукция не предназначена для применения в пищевых целях.