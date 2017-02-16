В российских поликлиниках появится тест-система точной диагностики рака

Врачи Российского онкологического научного центра им.Н.Блохина совместно с нижегородскими коллегами создали уникальную тест-систему для иммуноцитохимического исследования «Биочип».

Данная тест-система способна заменить собой целую лабораторию, не имеет аналогов в мире и получила высокие оценки ведущих онкологов Японии. Система сможет определять наличие или отсутствие злокачественной опухоли у пациента при первом же обращении в больницу. Тест-система разработана так, что ее легко и быстро можно внедрить по всей стране, пишут «Известия».

Тест-система может диагностировать любые злокачественные образования: меланомы, лимфомы.

С помощью биочипа можно отличить злокачественное новообразование от доброкачественного. На анализ берутся жидкость или клетки патологической ткани, полученные с помощью пункции.