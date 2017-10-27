В РТ 4-летний ребенок утонул в котловане для бассейна

В Зеленодольском районе в деревне Красный Яр утонул 4-летний ребенок, упавший в яму для бассейна, об этом сообщили в Следственном комитете.

Тело ребенка было найдено 24 октября в 18:00 во дворе частного дома в яме, вырытой под бассейн.

По предварительным данным, ребенок захлебнулся грунтовыми водами, он был найден на глубине полтора метра.

По данному факту начата доследственная проверка, пишет prokazan.ru.