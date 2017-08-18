В РТ будут судить парня за антихристианские комментарии в соцсетях

В Татарстане будут судить 20-летнего Артема Ибрагимова, на которого возбудили уголовное дело за оскорбляющие христиан комментарии в соцсетях, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В ноябре 2015 года Ибрагимов написал в соцсетях комментарий, который, как заявили эксперты, выражает "враждебное отношение одной группы лиц к другой, объединенных по признакам принадлежности к национальности, языку, религии", пишет "ProKazan".
В мае 2016 года он также написал комментарии к фотографиям Богоявленского и Петропавловского соборов города Казани, а также Раифского монастыря и Собора Богоматери "Всех скорбящих Радости" на Острове-Граде Свияжск, в которых оскорбил христиан, также попытавшись разжечь межконфессиональную рознь.
По данным фактам было возбуждено дело по статьям "возбуждение ненависти, либо вражды" и "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", свою вину парень, находящийся под подпиской о невыезде, признал.
Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии посетителей
Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.
А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
а еще раньше только х/б закупали
Пробовал Хохла - вкусно, но дорого ))
Я не владею русским языком в совершенстве, у меня не филологическое образование, тотальный диктант пишу, к...
хоть кто-то задумался об этом. синтетику легко стирать, но при пожаре прилипает намертво к коже
Я думаю, что у предыдущего комментатора “путинизм головного мозга”. Вам бы телевизор меньше смотреть. Что вы...
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А что мешает преподавателю вуза повторить школьную программу по русскому языку, чтобы не выглядеть в глазах...
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А почему Раушан Валиуллин до сих пор работает в школе? Какие оценки он ставит ученикам, которые не разделяют...
Ох, только бумагу портить.
А как наказал то 4 министров?
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