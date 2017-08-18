В РТ будут судить парня за антихристианские комментарии в соцсетях

В Татарстане будут судить 20-летнего Артема Ибрагимова, на которого возбудили уголовное дело за оскорбляющие христиан комментарии в соцсетях, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ноябре 2015 года Ибрагимов написал в соцсетях комментарий, который, как заявили эксперты, выражает "враждебное отношение одной группы лиц к другой, объединенных по признакам принадлежности к национальности, языку, религии", пишет "ProKazan".

В мае 2016 года он также написал комментарии к фотографиям Богоявленского и Петропавловского соборов города Казани, а также Раифского монастыря и Собора Богоматери "Всех скорбящих Радости" на Острове-Граде Свияжск, в которых оскорбил христиан, также попытавшись разжечь межконфессиональную рознь.

По данным фактам было возбуждено дело по статьям "возбуждение ненависти, либо вражды" и "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", свою вину парень, находящийся под подпиской о невыезде, признал.

Уголовное дело направлено в суд.