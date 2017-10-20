В РТ двое парней из-за медовухи забили арматурой 94-летних супругов

В поселке Подгорный Ютазинского района Татарстана двое парней 25 и 24 лет забили арматурой двух супругов 94 и 93 лет, женщина от полученных травм скончалась, ее муж находится в реанимации. Об этом сообщили сегодня в Следственном комитете.

Предварительно, в ночь на 17 октября парни распивали алкоголь, в какой-то момент они решили похитить у своих соседей медовуху.

- Разбив оконное стекло на веранде, злоумышленники проникли в дом и угрожая старикам расправой, потребовали спиртное. В результате хозяин сообщил, где хранил около 60 тысяч рублей. Забрав деньги, преступники забили стариков обрезком металлической арматуры и когда те перестали подавать признаки жизни, покинули дом, - рассказали следователи.

Женщина от тяжелейших черепно-мозговых травм скончалась, ее супруга госпитализировали.

В ходе расследования дела, возбужденного по статье "Убийство", подозреваемых задержали, один из них находился под наркотиками.

Сейчас решается вопрос об их аресте, пишет prokazan.ru.