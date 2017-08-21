В РТ ищут родных мужчины, найденного повешенным в детском саду

В Татарстане полиция разыскивает родственников мужчины, который был найден накануне утром повешенным на шнурке в детском саду Нижнекамска, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

Тело нашел охранник на территории детского сада №24, результаты поисков погибшего по по базе данных отпечатков пальцев результатов не дали.

Личность умершего до сих пор не установлена. На вид мужчине 30-35 лет. Полиция просит тех, кто узнал умершего по личным вещам, позвонить по телефонам: 8-919-624-42-42, 49-25-02.