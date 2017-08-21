В РТ ищут родных мужчины, найденного повешенным в детском саду

В Татарстане полиция разыскивает родственников мужчины, который был найден накануне утром повешенным на шнурке в детском саду Нижнекамска, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.
Тело нашел охранник на территории детского сада №24, результаты поисков погибшего по по базе данных отпечатков пальцев результатов не дали.
Личность умершего до сих пор не установлена. На вид мужчине 30-35 лет. Полиция просит тех, кто узнал умершего по личным вещам, позвонить по телефонам: 8-919-624-42-42, 49-25-02.
Комментарии посетителей
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Предыдущий комментатор боится за духовные скрепы... Они вовсю трещат и идут в разнос))))
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А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
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