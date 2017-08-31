В РТ кондуктор несколько раз надругался над 6-летней племянницей за две недели

46-летний мужчина из Казани был задержан сотрудниками полиции после поступившего заявления от родителей девочки, сообщает портал KZNLIVE, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Казанца, работавшего кондуктором, подозревают в том, что он на протяжении двух недель несколько раз надругался над своей малолетней родственницей.

- В период с 14 по 27 августа по месту жительства потерпевшей подозреваемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении племянницы 2011 года рождения,- сообщил источник в правоохранительных органах.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и выясняются все детали произошедшего.