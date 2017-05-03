В РТ мать убила своего новорожденного сына

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней Зебинисо Аскаровой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Как сообщает СУ СКР по РТ, по версии следствия, 26 февраля в квартире дома по улице Габишева города Казани Аскарова самостоятельно родила живого мальчика, после чего положила лицом вниз, перекрыв ему доступ кислорода. В результате мальчик скончался. Вечером обвиняемая завернула тело в полотенце и полиэтиленовый пакет, а затем выбросила в мусорный бак неподалеку от дома.

Причастность к совершению преступления она признала частично. Судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.