В РТ можно пожаловаться на незаконную продажу спиртного по-новому

Жителям республики, активно пользующимся информационной системой «Народный контроль», доступна новая опция. Теперь они могут пожаловаться на незаконную торговлю алкоголем. Например, на продажу спиртного в период с 22:00 до 10:00, торговлю просроченным или суррогатным алкоголем или же продажу спиртного без акцизных марок.

- В Государственной информационной системе Республики Татарстан «Народный контроль» появилась новая категория - «Нарушение правил продажи алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции». Модератором категории выступает Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, исполнителем по уведомлениям граждан – сообщает пресс-служба Госалкогольинспекции республики.

Такая категория является закрытой - просмотр обращения и ответа на него доступны только его автору. Раньше подобные уведомления принимались в категории «Нарушение правил торговли», но в соответствии с постановлением Кабмина Татарстана было решено выделить все это в отдельную категорию.