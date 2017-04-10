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Сегодня в новостях:
10 апреля в 12:50
24 мая в Челнах пройдет съезд предпринимателей
24 мая в Челнах пройдет съезд предпринимателей

В рамках съезда будет организована выставка предприятий города.

10 апреля в 09:47
В Челнах задержали мужчину, который напал на водителя маршрутки
В Челнах задержали мужчину, который напал на водителя маршрутки

Им оказался 42-летний житель 50 комплекса.

10 апреля в 09:33
Росэнергобанк лишился лицензии
Росэнергобанк лишился лицензии

Банк отказался публично раскрывать данные о соблюдении обязательных нормативов за сентябрь и октябрь 2016 года и прекратил обязательства по субордам на 1,5 млрд рублей.

10 апреля в 09:17
В РТ появится трасса в обход Нижнекамска и Набережных Челнов
В РТ появится трасса в обход Нижнекамска и Набережных Челнов

Предполагается, что дорога будет проложена от трассы М-7 «Волга» в районе Мамадыша с мостом через реку Кама и обходом городов Нижнекамск и Набережные Челны.

10 апреля в 08:45
В Казани девочка чуть не выпрыгнула из окна из-за того что “хотела к маме”
В Казани девочка чуть не выпрыгнула из окна из-за того что “хотела к маме”

Шестилетний ребенок кричал и бросал вещи из открытого окна на одном из верхних этажей.

10 апреля в 08:37
Россияне смогут сдавать на права в автошколах
Россияне смогут сдавать на права в автошколах

Сейчас законопроект активно дорабатывается чиновниками.

10 апреля в 08:33
В РТ мужчина прибил охранника микроволновой печью
В РТ мужчина прибил охранника микроволновой печью

С черепно-мозговой травмой мужчину госпитализировали в городскую больницу №12. Однако от полученных травм, не приходя в сознание, охранник скончался.

07 апреля в 16:31
В центре Стокгольма в толпу въехал грузовик
В центре Стокгольма в толпу въехал грузовик

По данным шведской полиции, несколько человек получили ранения.

07 апреля в 16:07
Депутаты Госсовета Татарстана требуют отменить систему «Платон»
Депутаты Госсовета Татарстана требуют отменить систему «Платон»

Законодательная инициатива по отмене системы «Платон» подготовлена депутатом от КПРФ Артемом Прокофьевым по итогам митинга дальнобойщиков, прошедшего в минувшие выходные.

07 апреля в 16:05
В Елабуге будут судить директора детдома из-за 2 млн рублей
В Елабуге будут судить директора детдома из-за 2 млн рублей

Следователи полагают, что она премировала работников, а затем забирала часть сумма себе по договоренности с ними.


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Правдомер
Правдомер
Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск №13 от 05 апреля, 2017г.
10 апреля 2017г. 13:29

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в 08:33
Рубрика: Вечерка On-Line

В РТ мужчина прибил охранника микроволновой печью

В РТ мужчина прибил охранника микроволновой печью

Все произошло ночью 8 апреля в Казани в жилом комплексе на улице Баруди, передает Эфир-24.

По предварительным данным, в гости к охраннику жилого комплекса пришел его товарищ. Мужчины беседовали и выпивали, однако в какой-то момент поссорились, и между ними завязалась потасовка. В ходе драки гость схватил со стола микроволновую печь и начал бить ею охранника.

С черепно-мозговой травмой мужчину госпитализировали в городскую больницу №12. Однако от полученных травм, не приходя в сознание, человек скончался. Сейчас виновник произошедшего задержан.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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