В РТ мужчина прибил охранника микроволновой печью

Все произошло ночью 8 апреля в Казани в жилом комплексе на улице Баруди, передает Эфир-24.

По предварительным данным, в гости к охраннику жилого комплекса пришел его товарищ. Мужчины беседовали и выпивали, однако в какой-то момент поссорились, и между ними завязалась потасовка. В ходе драки гость схватил со стола микроволновую печь и начал бить ею охранника.

С черепно-мозговой травмой мужчину госпитализировали в городскую больницу №12. Однако от полученных травм, не приходя в сознание, человек скончался. Сейчас виновник произошедшего задержан.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».