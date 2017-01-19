В РТ мужчина спаивал 10-летнего пасынка

В Камско-Устьинском районе РТ будут судить 60-летнего мужчину, который спаивал 10-летнего пасынка. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

В ноябре 2016 года пьяный мужчина у себя дома постоянно давал выпить крепкий алкоголь своему пасынку.

Было возбуждено дело по статье "вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста", свою вину мужчина полностью признал.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.