В РТ мужчина убил своего брата, положил тело в багажник и утопил авто в реке

В Альметьевском районе мужчину подозревают в убийстве брата, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Накануне в Альметьевском районе из реки Шешма с глубины трех метров был поднят автомобиль «Жигули». В багажнике авто обнаружили труп 53-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой. Ранее по факту его исчезновение было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний брат погибшего, который признал свою причастность к случившемуся. По информации следствия, десять лет назад супруга старшего брата ушла жить к младшему, однако некоторое время назад начала встречаться с обоими мужчинами, из-за чего возник конфликт.

24 сентября младший брат приехал в деревню Клементейкино, нанес несколько ударов по голове арматурой старшему брату, положил тело в багажник «Жигулей», отвез на берег реки и столкнул автомобиль в воду.

В данный момент проводится расследование обстоятельств инцидента, пишет "Татар-информ".