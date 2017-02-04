В РТ на кладбище изнасиловали 13-летнюю девочку из Украины

В Зеленодольске накануне вечером на городском кладбище была изнасилована 13-летняя девочка из Украины, об этом сообщили сегодня в правоохранительных органах РТ.

Девочка, которая учится в одной из школ города, находилась на кладбище в районе 20:30.

- Неизвестный напал на нее и изнасиловал, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - отметили в следственном комитете.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет ProKazan.ru.