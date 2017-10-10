В РТ на «стрелке» в стиле 90-х убили одного из участников драки

В Елабуге 35-летний мужчина скончался от ножевого ранения после массовой драки с участием 12 человек, об этом сообщили в Следственном комитете.
По предварительным данным, в субботу, 7 октября, между двумя группами мужчин произошла ссора, они решили повторно встретиться, назначив встречу вечером, через несколько часов.
- На встречу со стороны потерпевшего пришли двое мужчин, со стороны злоумышленника - около 8 человек. После того, как в ходе завязавшейся драки злоумышленник смертельно ранил потерпевшего, нападавшие скрылись с места происшествия, - сообщили следователи.
Пострадавший получил множественные удары руками и ногами, а также ножевое ранение в живот, он скончался в больнице. Было возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Сейчас идет поиск подозреваемого, сообщают СМИ.
Комментарии посетителей
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
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