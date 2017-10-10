В РТ на «стрелке» в стиле 90-х убили одного из участников драки

В Елабуге 35-летний мужчина скончался от ножевого ранения после массовой драки с участием 12 человек, об этом сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, в субботу, 7 октября, между двумя группами мужчин произошла ссора, они решили повторно встретиться, назначив встречу вечером, через несколько часов.

- На встречу со стороны потерпевшего пришли двое мужчин, со стороны злоумышленника - около 8 человек. После того, как в ходе завязавшейся драки злоумышленник смертельно ранил потерпевшего, нападавшие скрылись с места происшествия, - сообщили следователи.

Пострадавший получил множественные удары руками и ногами, а также ножевое ранение в живот, он скончался в больнице. Было возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Сейчас идет поиск подозреваемого, сообщают СМИ.