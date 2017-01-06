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06 января в 18:27
В аэропортах РТ из-за непогоды задерживается целый ряд авиарейсов
В аэропортах РТ из-за непогоды задерживается целый ряд авиарейсов

По данным онлайн-табло, имеет место задержка более двух десятков рейсов различных авиакомпаний. Данные о других отложенных рейсах можно посмотреть на сайтах аэропортов.
06 января в 18:11
В РТ в новогоднюю ночь мужчина попал в больницу с укусами на детородном органе
В РТ в новогоднюю ночь мужчина попал в больницу с укусами на детородном органе

Отметив праздник за столом, пара решила уединиться. В какой-то момент мужчине пришло смс-сообщение, которое разозлило женщину, и она не сдержалась.

06 января в 14:22
Пятое смертельное ДТП в 2017 году в РТ - “легковушка” врезалась в грузовик
Пятое смертельное ДТП в 2017 году в РТ - “легковушка” врезалась в грузовик

Как сообщили в ГИБДД Татарстана, в 12.40 58-летний водитель «Логана», по предварительным данным, на скорости вылетел на полосу встречного движения и врезался в ГАЗ-3705.

06 января в 14:07
Челнинские коммунальщики не справляются со снегом
Челнинские коммунальщики не справляются со снегом

На проспектах - снежная каша. Но гораздо хуже дела обстоят на местных проездах - сугробы по колено. Люди падают, не могут выбраться из собственных дворов.

06 января в 13:22
В РТ на трассах из-за плохой погоды развернули пункты обогрева
В РТ на трассах из-за плохой погоды развернули пункты обогрева

В таких пунктах граждане могут остановиться на отдых, поесть горячей пищи, зарядить мобильные устройства, узнать о заторах по маршруту следования.

06 января в 13:17
6-7 января в челнинских храмах пройдут рождественские богослужения
6-7 января в челнинских храмах пройдут рождественские богослужения

Рождество Христово называют «зимней Пасхой», его значение столь велико, что даже летосчисление мы ведем от Рождества Христова. В Челнах прихожан ждут во всех храмах.

06 января в 13:12
В РФ влюбленные подростки намеренно отравились таблетками
В РФ влюбленные подростки намеренно отравились таблетками

В лесу возле деревни в Пышминском районе их обнаружил охотник. Влюбленная пара была уже мертва. По словам знакомых, юноша оставил записку, в которой говорилось об их неземной любви.
05 января в 15:42
ГИБДД РТ рекомендует водителям воздержаться от поездок за город
ГИБДД РТ рекомендует водителям воздержаться от поездок за город

В связи с ухудшением погодных условий, автовладельцам необходимо быть внимательными и осторожными.

05 января в 12:27
После ДТП в Челнах спасатели вытащили раненого водителя из авто
После ДТП в Челнах спасатели вытащили раненого водителя из авто

Сегодня утром на проспекте Хасана Туфана столкнулись «Дэу Нексия» и «БМВ».

05 января в 12:10
Эдуард Николаев выигрывает третий этап ралли Дакар-2017
Эдуард Николаев выигрывает третий этап ралли Дакар-2017

Дмитрий Сотников – на шестой позиции (+00:11:12). Антон Шибалов – десятый (+00:21:16), Айрат Мардеев – четырнадцатый (+00:35:02).


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Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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07 января 2017г. 00:10

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в 13:22
Рубрика: Вечерка On-Line

В РТ на трассах из-за плохой погоды развернули пункты обогрева

В РТ на трассах из-за плохой погоды развернули пункты обогрева

Около 40 мобильных пунктов обогрева для водителей и два городка жизнеобеспечения развернуты на трассах Центрального и Приволжского федеральных округов, сообщает Центральный региональный центр МЧС России.

В таких пунктах граждане могут остановиться на отдых, поесть горячей пищи, зарядить мобильные устройства, узнать о заторах по маршруту следования.

Вместимость одного пункта обогрева в среднем составляет 30 человек и может обеспечить безопасность участников движения до 5-10 дней.

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