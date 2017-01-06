В РТ на трассах из-за плохой погоды развернули пункты обогрева

Около 40 мобильных пунктов обогрева для водителей и два городка жизнеобеспечения развернуты на трассах Центрального и Приволжского федеральных округов, сообщает Центральный региональный центр МЧС России.

В таких пунктах граждане могут остановиться на отдых, поесть горячей пищи, зарядить мобильные устройства, узнать о заторах по маршруту следования.

Вместимость одного пункта обогрева в среднем составляет 30 человек и может обеспечить безопасность участников движения до 5-10 дней.