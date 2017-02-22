В РТ обвиняемого в экстремизме не смогли доставить в суд из-за клаустрофобии

Обвиняемого в экстремизме татарского националиста Даниса Сафаргали не смогли доставить в Вахитовский районный суд Казани из-за клаустрофобии. Об этом сообщает Idel.Реалии.

По словам адвоката обвиняемого, Сафаргали нельзя перевозить в замкнутых пространствах.

- Данис страдает клаустрофобией и не может находиться в замкнутых пространствах. В автозаке, который возит обвиняемых на следственные действия или в суд, он находиться не может. Один раз мы даже продлевали срок содержания под стражей в его отсутствии, поскольку была такая же ситуация, - сказал адвокат Равиль Байкеев.

Так, чтобы доставить обвиняемого в суд нужен легковой автомобиль.

- Можно пойти на встречу и предоставить автомобиль. Я неоднократно заявлял ходатайства об изменении ему меры пресечения на домашний арест, чтобы не создалось впечатление, что мы затягиваем процесс, - добавил адвокат.

Сообщается, что судебное заседание было отложено до марта.

Напомним, основатель Татарского патриотического фронта «Алтын Урда» Данис Сафаргали обвиняется в экстремизме. Он негативно высказывался о русских, Русской православной церкви. По данным следствия, с марта 2014 года по март 2016 года он разместил 15 постов в социальных сетях, которые содержали негативные характеристики группы лиц по социальному признаку: президента РФ, органов власти РФ, СМИ, оскорбление религиозных чувств верующих православных христиан, негативные установки в адрес отдельных этнических групп — евреев, русских.