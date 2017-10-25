В РТ объявлен всероссийский конкурс детского рисунка «Природа родного края»

В рамках Года экологии в Татарстане объявлен всероссийский конкурс детского рисунка «Природа родного края», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Отмечается, что конкурс направлен на пробуждение интереса детей к экологической тематике и привлечение внимания россиян к экологическому состоянию родной земли. Принять участие в конкурсе смогут дети трех возрастных групп: от 7 до 9 лет; от 10 до 14 лет; от 15 до 18 лет.
Для участия необходимо зарегистрироваться до 1 ноября 2017 года на сайте конкурса: www.эко2017.рф и разместить там свою работу в электронном виде. Принимаются рисунки, выполненные на любом материале (картон, ватман, холст и т.д.), в любом жанре, в любой живописной или графической технике и с любым уровнем мастерства.
К работе можно приложить небольшой рассказ не более 750 знаков. На рисунках могут быть изображены заповедные уголки родного края, охраняемые и исчезающие растения и животные, экологические мероприятия, в которых участвовал художник, природные памятники, символические эмблемы Года экологии, любимые природные места.
Имена победителей члены жюри объявят 15 ноября в Интернете, авторы лучших работ будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Москву.
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