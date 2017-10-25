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25 октября в 15:47
45-летнего мужчину из Тукаевкого района с ожогами доставили в реанимацию БСМП
45-летнего мужчину из Тукаевкого района с ожогами доставили в реанимацию БСМП

Возгорание началось в автомобиле КАМАЗ, где произошло замыкание электропроводки, затем перекинулось на гараж.

25 октября в 13:13
МВД предложило ужесточить наказание за повторную пьяную езду
МВД предложило ужесточить наказание за повторную пьяную езду

В настоящий момент наказание за пьяное вождение варьируется от штрафа в 30 000 руб. с лишением прав на срок от полутора до двух лет и до лишения свободы на срок до двух лет при повторном правонарушении.

25 октября в 12:25
В 2018 году в «Бегишево» откроют прямой авиарейс до турецкого Мармариса
В 2018 году в «Бегишево» откроют прямой авиарейс до турецкого Мармариса

Планируется, что полеты будет совершать российская авиакомпания AZUR AIR.

25 октября в 12:15
Ночью на трассе Челны – Заинск погиб неизвестный пешеход
Ночью на трассе Челны – Заинск погиб неизвестный пешеход

«Лада Приора», управляемая 31-летним водителем из Челнов, сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Мужчину отбросило на движущуюся иномарку «Киа Опирус».
25 октября в 10:31
В Челнах тело волонтера-зоозащитника было найдено в лифте
В Челнах тело волонтера-зоозащитника было найдено в лифте

Эксперты оперативно-следственной группы, выехавшие на место происшествия, обнаружили на теле умершей точечный след, предположительно, от укола.

25 октября в 08:45
Не подготовившие дома к зиме УК и ТСЖ Тукаевского района заплатят штраф
Не подготовившие дома к зиме УК и ТСЖ Тукаевского района заплатят штраф

По 4000 рублей штрафа придется заплатить управляющим компаниям «Тамерлан» и «Доверие», а также товариществу собственников жилья «Нефтебаза» Тукаевского района.

25 октября в 08:27
В РТ объявлен всероссийский конкурс детского рисунка «Природа родного края»
В РТ объявлен всероссийский конкурс детского рисунка «Природа родного края»

Принять участие в конкурсе могут дети от 7 до 9 лет; от 10 до 14 лет; от 15 до 18 лет. Необходимо зарегистрироваться до 1 ноября на сайте конкурса: www.эко2017.рф и разместить там свою работу в электронном виде.

25 октября в 08:22
У россиян появятся «вечные» электронные медкарты на госуслугах
У россиян появятся «вечные» электронные медкарты на госуслугах

В настоящее время на портале госуслуг можно вызвать доктора на дом, записаться на прием к врачу. В скором времени будут доступны еще две опции — просмотр истории болезни и оформление полиса ОМС.
25 октября в 07:56
В Челнах всплеск гриппа ожидается в конце октября
В Челнах всплеск гриппа ожидается в конце октября

С наступлением холодов традиционно увеличивается количество людей, заболевших гриппом.

24 октября в 15:53
Дорожное хозяйство Челнов вошло в Топ-5 по России
Дорожное хозяйство Челнов вошло в Топ-5 по России

Финансовый университет при Правительстве РФ провел замер потребительских оценок состояния дорожного хозяйства в крупных и средних городах.


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Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 42 от 24 октября, 2017г.
25 октября 2017г. 16:36

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в 08:27
Рубрика: Вечерка On-Line

В РТ объявлен всероссийский конкурс детского рисунка «Природа родного края»

В РТ объявлен всероссийский конкурс детского рисунка «Природа родного края»

В рамках Года экологии в Татарстане объявлен всероссийский конкурс детского рисунка «Природа родного края», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Отмечается, что конкурс направлен на пробуждение интереса детей к экологической тематике и привлечение внимания россиян к экологическому состоянию родной земли. Принять участие в конкурсе смогут дети трех возрастных групп: от 7 до 9 лет; от 10 до 14 лет; от 15 до 18 лет.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 1 ноября 2017 года на сайте конкурса: www.эко2017.рф и разместить там свою работу в электронном виде. Принимаются рисунки, выполненные на любом материале (картон, ватман, холст и т.д.), в любом жанре, в любой живописной или графической технике и с любым уровнем мастерства.

К работе можно приложить небольшой рассказ не более 750 знаков. На рисунках могут быть изображены заповедные уголки родного края, охраняемые и исчезающие растения и животные, экологические мероприятия, в которых участвовал художник, природные памятники, символические эмблемы Года экологии, любимые природные места.

Имена победителей члены жюри объявят 15 ноября в Интернете, авторы лучших работ будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Москву.

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