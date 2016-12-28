В РТ один пассажир погиб, шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом



В Чистопольском районе сегодня утром микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Форд Мондео». На месте от полученных травм скончался пассажир маршрутного транспорта ещё 6 пострадали.

- ДТП произошло 28 декабря в 7:37 утра на 600 километре автодороги Оренбург-Казань. В результате столкновения пострадали три человека в автомобиле «Форд», четверо пассажиров микроавтобуса «Фольксваген», пишет KZNLIVE. Один из пассажиров автобуса скончался, рассказал источник в правоохранительных органах.

Причины и все обстоятельства аварии выясняются, пострадавшие госпитализированы в районную больницу.