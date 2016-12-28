В Чистопольском районе сегодня утром микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Форд Мондео». На месте от полученных травм скончался пассажир маршрутного транспорта ещё 6 пострадали.
- ДТП произошло 28 декабря в 7:37 утра на 600 километре автодороги Оренбург-Казань. В результате столкновения пострадали три человека в автомобиле «Форд», четверо пассажиров микроавтобуса «Фольксваген», пишет KZNLIVE. Один из пассажиров автобуса скончался, рассказал источник в правоохранительных органах.
Причины и все обстоятельства аварии выясняются, пострадавшие госпитализированы в районную больницу.
Курсы валют (28.12.2016):
|$
|60.8587-0.0497
|€
|63.5730-0.1555
Погода в Набережных Челнах:
|-3°
|-4°
|-4°
|Ночь
29 декабря
|Утро
29 декабря
|День
29 декабря
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
|28 декабря в 17:03
Песков рассказал о планах Путина на новогодние каникулы
Часть новогодних праздников президент России отведет для любимых им занятий спортом, включая плавание и хоккей.
|28 декабря в 15:59
В 2017 году в РТ создадут 30 приемных семей для пожилых граждан
Сейчас в регионе приступили к реализации первого этапа проекта «Приемная семья для пожилого человека», рассказала министр соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.
|28 декабря в 14:29
В РТ один пассажир погиб, шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Чистопольском районе лоб в лоб столкнулись Форд и Фольксваген с людьми.
|28 декабря в 13:26
В Татарстане началась акция «Дед Мороз – Единоросс»
Юные бугульминцы получили из рук благотворителей подарки, среди которых современный смартфон, лыжный комплект, теплая куртка, велосипед.
|28 декабря в 13:09
Булгар банк перестал выдавать деньги
С кризисом ликвидности столкнулся шестой по счету банк с татарстанскими корнями за последнее время.
|28 декабря в 11:25
Мэр Челнов выступил против строительства в городе крематория
Его поддержал совет старейшин города, пояснив, что “данный вопрос является неэтичным для нашей ментальности”.
|28 декабря в 10:39
График работы поликлиник в Челнах в праздничные дни
С 1 по 8 января будет организовано дежурство врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики и врачей-педиатров.
|28 декабря в 09:50
В Челнах пешеходы массово жалуются на снежные завалы
Снег, убираемый с магистралей, дорожная техника сваливает у обочин и пешеходных переходов.
|28 декабря в 08:56
Спасатели нашли на месте крушения ТУ-154 еще три тела погибших
Общее число обнаруженных тел достигло 15, также найдены 223 фрагмента тел.
|28 декабря в 08:12
Запускать салюты в Челнах можно на 4 площадках
Использовать пиротехнику можно в парке Победы, на городском пляже и Сармановском тракте, в Сидоровке.
Все новости On-Line
Правдомер
-
Александр Сидякиндепутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
-
16 ноября, 2016
Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:
"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными".
Комментарии посетителей
В Уфе давно действует крематорий, и знаю многих, которые вынуждены везти умерших родственников туда,...
Пока бабаи будут принимать решения, как жить остальным, включая самых молодых, 70% талантливой молодёжи...
“Обсудили накануне в мэрии на совете старейшин.” Мы где то выбирали совет старейшин?
А что в “нашей ментальности”, по-мнению уважаемых старейшин, интересно? Бухать на кладбище и жечь могилы? Или...
Тема необходимости строительства крематория обсуждается уже много лет. Люди хотели бы иметь выбор: 1)...
Бывших ментов не бывает.. Ему можно объявить благодарность -в предверии чемпионата он нашел такую дыру в...
Спасибо вам, внимательные читатели. Действительно была допущена ошибка - не миллионов, а миллиардов,...
4,6 млрд
Скорее всего, СМИ что-то там не дослушали. Деньги действительно смешные на такую толпу народа.
Провальный фронт «полковника» Магдеева Мэр Набережных Челнов выдает проигрыши за победы и присваивает...
“...должен вернуть свыше 4,6 миллионов рублей 38 063 вкладчикам...” - 4600000 / 38063 , получаем 120 руб. 85 копеек на вкладчика...
А зачем туда бежать в первый же день? Если можно в течение трёх месяцев спокойно забрать свою страховую...
пишите в суд не кого не слушайте они за то что говорят деньги получают а когда банки признают банкротами хрен...
Ну требуйте - ваше право. У нас гражданское общество. У тех, с кого требуют, тоже есть право - на эти требования...
Рифнур, Вы бредите ? Почему по 10% а не по 9% или не по 11%? А с остатков эти 10 % - это сколько в абсолютных цифрах? А...
Далее. Если деньги на зарплату перечислены, но уже потерялись и никогда не найдутся, то есть два варианта: 1....
Дорогие физ .лица и юр .лица.давайте скинемся у кого есть деньги в рас.счетах тфб.Скинемся по 10% остатков денег...
Ну че они все петушатся - год петухов то еще не наступил. Не читали Вечерние Челны штоли пару недель назад ?...
Ещё раз повторяю: не выдавайте свои мысли за мысли других людей. И человек мне понравился, и интервью мне...
Да ничего он никому не должен (повторюсь еще раз). Что же до всего остального – то по большей части Вы правы....