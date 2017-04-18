В РТ отец отомстил за дочку, бросив гранату в ее сожителя

Уголовное дело в отношении 62-летнего Николая Федина возбуждено по статье "Покушение на убийство совершенное общеопасным способом", сообщает КП.
Все произошло в деревне Ким Спасского района республики. Днем в дом к своему отцу Федину пришла его дочь. Женщина проживала отдельно вместе со своим сожителем и двумя детьми семи и восьми лет. В воскресенье супруги поругались, и она пожаловалась на мужа. Пенсионер решил вступиться за дочку.
В доме у него 15 лет хранилась осколочная граната РГД. Когда-то ему ее дал приятель, но потом умер, и возвращать опасный предмет стало некому. В хозяйстве пригодится, решил мужчина, и отложил ее до лучших времен.
Когда дочь рассказала про ссору с мужем, папа схватил гранату и пошел в дом к зятю. Мужа дочери он застал в котельной дома. Пенсионер бросил в помещение гранату, но молодой человек успел выскочить за дверь. В итоге он получил осколочные ранения рук и ног, но остался жив. Разгневанный пенсионер даже не подумал, чем может закончиться его выяснение отношений - в соседней с котельной комнате находились его родные внуки. По счастливой случайности, они не пострадали.
- Свою причастность к совершению преступления он признал полностью, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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