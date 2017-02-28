В РТ отремонтируют станции скорой помощи и поликлиники на 103,9 млн. рублей

Главное инвестиционно-строительное управление РТ ищет исполнителя работ по капитальному ремонту нескольких станций скорой помощи и больниц в Татарстане. Стоимость контракта на проведение строительно-монтажных работ в 14 лечебных учреждениях составляет 103,9 млн. рублей, следует из конкурсной документации на сайте госзакупок РФ.

Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит выполнить капремонт станций скорой помощи и поликлиник в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме. На ремонт каждого объекта планируется направить от 4 до 14 млн. рублей.

В числе основных видов работ на объектах: ремонт кровли, окон, санузлов, отделка фасада, ремонт помещений, установка слаботочных сетей и так далее.

Аукцион в электронной форме состоится 20 марта. В настоящий момент идет сбор заявок, сообщает «БИЗНЕС Online».