В РТ пациентка психинтерната перед обедом задушила свою соседку

Трагедия произошла в Зеленодольском психоневрологическом интернате. Там 22 сентября обнаружено тело 79-летней пациентки. Вскрытие показало, что пенсионерку сначала избили, а потом задушили. По подозрению в совершении преступления задержана 69-летняя соседка погибшей. Женщина также находится на лечении в интернате, сообщает КП.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Как успели установить следователи, женщины поссорились, и младшая на этой почве решила кардинально решить вопрос - расправиться с соседкой по палате.

Она избила и задушила пенсионерку, а потом спокойно пошла на обед. Когда санитары не увидели пациентку в столовой, они бросились в палату и обнаружили женщину мертвой со следами побоев на лице.