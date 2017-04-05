В РТ парень на «Валдае» погиб, протаранив на своей полосе грузовик Volvo

|05 апреля в 16:03
По данным пользователей социальной сети Вконтакте, ЧП произошло сегодня днем.
|05 апреля в 15:22
Министерство образования и науки РТ разослало по школам рекомендации для родителей, в которых призывают следить, не размещает ли ребенок в сети китов, не цитирует ли Сергея Есенина или Иосифа Бродского.
|05 апреля в 14:57
По сообщениям ГИБДД, в 21:20 в зеленодольском районе РТ водитель «Валдая» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в прицеп ехавшего впереди грузовика.
|05 апреля в 14:33
В связи с такими результатами, усилили санитарно- карантинный контроль на въезде в Татарстан. Осмотрели более четырех тысяч пассажиров, 233 члена экипажей 36 самолетов, 36 воздушных судов.
|05 апреля в 14:19
В пекарне нашли грубые нарушения санитарных правил.
|05 апреля в 14:01
Полицейские предполагают, что горе и растерянность матери заставили ее засунуть тело дочери в чемодан и выбросить в Адриатическое море.
|05 апреля в 13:46
21-летняя челнинка - студентка Восточного института Санкт-Петербурга. 3 апреля она не училась, возвращалась домой из медицинского центра.
|05 апреля в 09:47
Мероприятия будут проводиться в большей части на земельных участках, которые потенциально входят в зону неконтролируемого выжигания травы.
|05 апреля в 09:08
Решение принято в связи с полной утратой банком капитала.
|05 апреля в 08:12
Ее приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.
Комментарии посетителей
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