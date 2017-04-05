В РТ парень на «Валдае» погиб, протаранив на своей полосе грузовик Volvo

Под Казанью накануне вечером в ДТП погиб 25-летний житель Нижегородской области, врезавшийся на «Валдае» в грузовик Volvo на своей полосе. Первоначально сообщения появились в соцсетях, ProKazan.ru подтвердили их в ГИБДД.

По предварительным данным, в 21:20 в зеленодольском районе РТ водитель «Валдая» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в прицеп ехавшего впереди грузовика.

— В результате происшествия водитель «Валдая» погиб еще до приезда скорой помощи и спасателей, — отметили в ГИБДД. Идет расследование.