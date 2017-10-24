В РТ пенсионерка убила 57-летнего мужчину за предложение заняться сексом

В Кукморском районе Татарстана в деревне Балды-Кня 59-летняя София Семенова убила 57-летнего соседа, который предложил ей переспать, об этом сообщили в Следственном комитете РТ.

Преступление случилось утром 17 октября. В дом пришел мужчина, они начали распивать спиртные напитки.

- В какой-то момент мужчина стал предлагать хозяйке вступить в интимную близость. Однако женщина отказалась и взяла в руки нож, но мужчина отобрал его. После чего женщина вырвала оружие и нанесла потерпевшему ранение в живот. Затем она пошла к соседке и сообщила о произошедшем, - сообщили следователи.

По данному факту возбуждено дело по статье "Убийство", свою вину подозреваемая признала, сообщают novostiprokazan.