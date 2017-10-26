В РТ почти 80% мошенничеств приходится на крупные города: Казань и Челны

В МВД Татарстана подсчитали, что с начала текущего года в республики было зарегистрировано 3919 случаев мошенничества, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом почти 80% подобных преступлений совершаются именно в крупных городах Татарстана.

Так, на первом месте Казань – 2,1 тысячи мошенничеств, на втором Набережные Челны – 579 преступлений, на третьей же позиции Нижнекамск с 273 случаями.

Отмечается, что основная часть мошенничеств – 67,4% (2645 фактов), была совершена с использованием мобильных телефонов и Интернета.

Здесь татарстанцы чаще всего попадались при приобретении или продаже товаров и услуг. Мошенники используются как подставные сайты, так и сайты-дублеры, отличающиеся от оригинала лишь одними или двумя символами.

Также часты случаи, связанные со схемами «разблокировка банковской карты», «родственник попал в беду», «компенсация за купленные лекарства и медоборудование» и «начисления «надбавок и компенсаций».

Страдают татарстанцы и от «лечения», «снятия порчи», «магических ритуалов» или от введения в гипноз.