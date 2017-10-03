В РТ погибла пенсионерка, которая пыталась спуститься с балкона по простыням

В Мензелинске под окнами одного из домов на улице Изыскателей было обнаружено тело 88-летней женщины, рядом с пенсионеркой следователи нашли связанные простыни и сумку с деньгами. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Предварительно, в минувшие выходные пенсионерка приехала в гости к родственнице. Когда та собиралась уйти в магазин, пожилая женщина попросила ее закрыть дверь снаружи, поскольку у нее проблемы со слухом, и она может не услышать звонок.

В какой-то момент она связала из простыней своеобразную веревку, после чего попыталась по ней спуститься вниз с третьего этажа, однако упала, скончавшись от полученных травм.

При себе у погибшей было обнаружено около 100 тысяч рублей, которые она копила на свои похороны.

Следственный комитет принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела.