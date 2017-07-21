В РТ поймали парня, который распространял в Интернете порноснимки детей

Полиция Казани задержала 25-летнего молодого человека, который в период с 2016 по 2017 год распространял в Интернете порнографические материалы с участием несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. Сообщает портал ProKazan.ru, ссылаясь на собственный источник.

- Молодой человек размещал порноматериалы на различных сетевых ресурсах, используя для этого ник-нейм, - добавил источник. - Сам он зарегистрирован в Йошкар-Оле, но находился на территории Казани.

На данный момент он задержан и находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Отметим, что на днях издание «Медуза» публиковала материал о том, зачем российские подростки снимают домашнее порно со своим участием и продают его в соцсетях. Так, 16-летняя Даша из Казани сказала, что начала продавать свои снимки и видео, «потому что нравится и возбуждает». Остальные подчеркивают, что это временная подработка, и при первой возможности они ее бросят.