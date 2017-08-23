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23 августа в 11:09
Россиянам предложили получать американские визы за рубежом
Россиянам предложили получать американские визы за рубежом

Согласно последним данным Госдепартамента США, россияне, обращающиеся за разрешением на въезд с деловой или туристической целью, будут ждать собеседования 85 календарных дней.

23 августа в 11:07
Жители разных стран выступили против помилования убийцы врача из Челнов
Жители разных стран выступили против помилования убийцы врача из Челнов

Более 170 человек против помилования 87-летнего Мисбаха Сахабутдинова, отбывающего наказание за убийство травматолога из  Челнов в колонии поселка Нижние Вязовые.

23 августа в 11:05
В Челнах еще один наезд на пешехода: на зебре пострадала девушка
В Челнах еще один наезд на пешехода: на зебре пострадала девушка

Водитель «ВАЗ-2114» 1991 года рождения не остановился на запрещающий сигнал светофора и наехал на девушку 1997 года рождения. Машиной “скорой помощи” она была доставлена в БСМП.

23 августа в 09:47
Халикова вернули на КАМАЗ
Халикова вернули на КАМАЗ

Бывший Премьер Татарстана вместе с Анатолием Сердюковым станут на камском заводе главными по кадрам и вознаграждениям.

23 августа в 09:33
В Татарстане заключенный из колонии развращал 15-летнюю девочку
В Татарстане заключенный из колонии развращал 15-летнюю девочку

42-летний мужчина в течение двух месяцев текущего года, используя мобильный телефон, совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней школьницы.
23 августа в 09:16
Три трамвайных маршрута в Челнах временно меняют схему движения
Три трамвайных маршрута в Челнах временно меняют схему движения

В связи с ремонтом моста по проспекту Вахитова, с сегодняшнего дня трамваи №6,9 и 10 будут ходить по другому маршруту.

23 августа в 09:12
В РТ построят девять боевых кораблей для ФСБ России
В РТ построят девять боевых кораблей для ФСБ России

Завод в Зеленодольске также рассчитывает на экспорт малых ракетных кораблей проекта 21632 «Торнадо». Предполагается, что проектом заинтересуется Туркменистан.

23 августа в 08:27
Договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией не будет
Договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией не будет

Москва впервые дала официальный ответ по этому поводу. С приходом в Кремль Путина законодательство всех субъектов РФ было приведено в соответствие с федеральным, исключений не будет. 

23 августа в 08:18
Привет из 90-х: челнинцы вскрыли капсулу времени
Привет из 90-х: челнинцы вскрыли капсулу времени

Послание “с энергетическим потенциалом” написано от имени 2000 новоселов, заселявшихся в 39 комплекс 27 лет назад.

22 августа в 16:32
Челнинцам запретили находиться в лесах
Челнинцам запретили находиться в лесах

Такие ограничения ввели в связи с установлением IV и V классов пожарной опасности.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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23 августа 2017г. 12:18

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в 09:12
Рубрика: Вечерка On-Line

В РТ построят девять боевых кораблей для ФСБ России

В РТ построят девять боевых кораблей для ФСБ России

Зеленодольский завод имени Горького построит девять сторожевых кораблей проекта 22100 «Океан» для ФСБ России. Об этом сообщил генеральный директор завода Ренат Мистахов на форуме «Армия-2017», который в эти дни проходит в Подмосковье.

- Мы строим суда «Океан». Сейчас в строительстве находятся два, один уже сдали, - сказал Мистахов, передает РБК.

Отмечается, что в планах построить 9 боевых кораблей. Как отметил гендиректор завода, до конца года планируется построить два боевых фрегата «Гепард-3.9» для ВМФ Вьетнама. 

Завод также рассчитывает на экспорт малых ракетных кораблей проекта 21632 «Торнадо». Предполагается, что проектом заинтересуется Туркменистан.

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