В РТ построят девять боевых кораблей для ФСБ России

Зеленодольский завод имени Горького построит девять сторожевых кораблей проекта 22100 «Океан» для ФСБ России. Об этом сообщил генеральный директор завода Ренат Мистахов на форуме «Армия-2017», который в эти дни проходит в Подмосковье.
- Мы строим суда «Океан». Сейчас в строительстве находятся два, один уже сдали, - сказал Мистахов, передает РБК.
Отмечается, что в планах построить 9 боевых кораблей. Как отметил гендиректор завода, до конца года планируется построить два боевых фрегата «Гепард-3.9» для ВМФ Вьетнама.
Завод также рассчитывает на экспорт малых ракетных кораблей проекта 21632 «Торнадо». Предполагается, что проектом заинтересуется Туркменистан.
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