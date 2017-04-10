В РТ появится трасса в обход Нижнекамска и Набережных Челнов

Проект новой трассы в обход Нижнекамска и Набережных Челнов прорабатывают в Татарстане, сообщает пресс-служба Росавтодора. Предполагается, что дорога будет проложена от трассы М-7 «Волга» в районе Мамадыша с мостом через реку Кама и обходом городов Нижнекамск и Набережные Челны.

Новая трасса поможет вывести транзитный транспорт с городских дорог, сократить сроки доставки грузов, а также наладить сообщение между промышленными предприятиями региона. Финансировать проект будут три «кошелька»: федеральный бюджет, региональный бюджет и частный сектор.

По данным Росавтодора, привлечению частных инвестиций способствовала система «Платон». По итогам прошлого года за счет ее сборов на российские дороги уже направлено более 22 млрд рублей. Благодаря «Платону» в дорожный фонд Татарстана было дополнительно направлено 390 млн рублей на поддержку программ дорожных работ.

Напомним, грузоперевозчики несколько раз митинговали против системы «Платон».