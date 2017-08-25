В РТ предстанут перед судом подростки, которые  жестоко изнасиловали школьницу

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25 августа в 15:09
В Челнах слесаря-ремонтника доставали из узкого проема спасатели-альпинисты
В Челнах слесаря-ремонтника доставали из узкого проема спасатели-альпинисты

Стали известны подробности несчастного случая, произошедшего на Литейном заводе КАМАЗа.

25 августа в 14:27
В лобовом столкновении машин на трассе в Татарстане выжил только подросток
В лобовом столкновении машин на трассе в Татарстане выжил только подросток

“Калина” под управлением 44-летнего водителя на высокой скорости выехала на встречную полосу и врезалась в «Ленд Ровер».

25 августа в 13:31
Дело за откровенную фотосессию в храме под Елабугой возбуждать не стали
Дело за откровенную фотосессию в храме под Елабугой возбуждать не стали

Следствие посчитало, что организаторы фотосессии не планировали оскорбить чувства верующих.

25 августа в 12:42
Верховный суд Татарстана оставил известного челнинского фотографа в тюрьме
Верховный суд Татарстана оставил известного челнинского фотографа в тюрьме

Аппеляционная жалоба, которую Евгений Веретенников подал на приговор Набережночелнинского суда, была отклонена.

25 августа в 12:25
В Татарстане запретили охоту на глухаря
В Татарстане запретили охоту на глухаря

Вместе с этим полностью из запрета вышла охота на серую куропатку, но не во всех охотничьих угодьях.

25 августа в 10:46
В старой части Челнов открылся “мини-филиал” ГИБДД
В старой части Челнов открылся “мини-филиал” ГИБДД

На этой площадке будут в игровой форме проводить открытые уроки для детей с целью профилактики нарушений дорожного движения.

25 августа в 09:44
В трамваях Челнов пассажирам расскажут любопытные факты о городе (ВИДЕО)
В трамваях Челнов пассажирам расскажут любопытные факты о городе (ВИДЕО)

В видеохостинге YouTube появилось видео с записями аудиороликов на русском и татарском языках.

25 августа в 09:22
В Татарстане врачи будут заполнять документы с помощью голоса
В Татарстане врачи будут заполнять документы с помощью голоса

В РТ успешно опробовали модуль Voice2Med. Эта система сама вводит данные в электронную карту под диктовку доктора. «Умный» модуль понимает сложные медицинские термины.

25 августа в 09:11
Бывший вратарь ХК «Челны» получил бессрочную дисквалификацию
Бывший вратарь ХК «Челны» получил бессрочную дисквалификацию

Эдуард Захарченко признался в сдаче международного матча, за который получил 60 тысяч долларов.
25 августа в 08:51
В Татарстане ребенок умер от теплового удара в закрытом автомобиле
В Татарстане ребенок умер от теплового удара в закрытом автомобиле

Сожитель бабушки малыша пошел косить сено, забыв о том, что мальчик в машине. Через несколько часов он вернулся и обнаружил, что ребенок мертв.

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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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25 августа 2017г. 20:41

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в 08:22
Рубрика: Вечерка On-Line

В РТ предстанут перед судом подростки, которые  жестоко изнасиловали школьницу

В РТ предстанут перед судом подростки, которые&nbsp; жестоко изнасиловали школьницу

В Казани трое несовершеннолетних жестоко изнасиловали 14-летнюю школьницу, сняв все это на видео. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

По данным следствия, 10 мая текущего года обвиняемые — двое юношей 16 и 17 лет, а также 16-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманили 14-летнюю знакомую в квартиру и заперли дверь на замок.

- Они отобрали у девочки мобильный телефон и 4200 рублей, после чего изнасиловали с особой жестокостью и совершили насильственные действия сексуального характера. При этом снимали происходящее на камеру, - сообщили в ведомстве.
Затем молодые люди стали угрожать потерпевшей распространением видео. Кроме того, злоумышленники стали требовать у нее 10 тысяч рублей, угрожая при этом убийством ей и ее близким родственникам.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст. 163 УК РФ (вымогательство), 119 УК РФ (угроза убийством и причинения тяжкого вреда здоровью).

- Свою вину юноши признали частично. Девушка не признала. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ее подельники заключены под стражу, - добавили в Следственном комитете. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.  

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