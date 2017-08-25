В РТ предстанут перед судом подростки, которые  жестоко изнасиловали школьницу

В Казани трое несовершеннолетних жестоко изнасиловали 14-летнюю школьницу, сняв все это на видео. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.
По данным следствия, 10 мая текущего года обвиняемые — двое юношей 16 и 17 лет, а также 16-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманили 14-летнюю знакомую в квартиру и заперли дверь на замок.
- Они отобрали у девочки мобильный телефон и 4200 рублей, после чего изнасиловали с особой жестокостью и совершили насильственные действия сексуального характера. При этом снимали происходящее на камеру, - сообщили в ведомстве.
Затем молодые люди стали угрожать потерпевшей распространением видео. Кроме того, злоумышленники стали требовать у нее 10 тысяч рублей, угрожая при этом убийством ей и ее близким родственникам.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст. 163 УК РФ (вымогательство), 119 УК РФ (угроза убийством и причинения тяжкого вреда здоровью).
- Свою вину юноши признали частично. Девушка не признала. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ее подельники заключены под стражу, - добавили в Следственном комитете.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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