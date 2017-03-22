В РТ прекратят продажу жвачек с вопросом: “что надо успеть сделать перед смертью?”

В Казани начали изымать из продажи жевательные резинки Five c предложением сыграть в игру «Правда или действие». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что данная игра предлагала потребителям выкладывать в соцсети фото и видео выполненных заданий. Так, среди них были такие задания: «Что точно надо успеть сделать перед смертью? Поделись своим ответом в сети» или «Заберись на самую высокую точку в общественном месте и сделай селфи!».

- Мы прекратили рекламную кампанию «Правда или действие», отменили все активности рекламного характера и разместили дополнительную информацию, призывающую к обдуманному поведению при выполнении заданий, - сказали в пресс-службе компании Wrigley.

Напомним, ранее обеспокоенные родители школьников, обнаружив в магазинах такие жвачки с надписью, увидели сходство с так называемой игрой «Синий кит», которая подталкивает подростков на суицид. Позже родители начали активно распространять в соцсетях предупреждения об игре.

- SOS!!! Эта игра подталкивает на суицид. Предупредите своих родных и близких, - говорилось в сообщении.

Справка

Wrigley — американская компания, производитель жевательной резинки, а также кондитерских изделий. Штаб-квартира находится в Чикаго. С 2008 года Wrigley поглощена корпорацией Mars. Wrigley принадлежат такие бренды, как Orbit, Wrigley’sSpearmint, Doublemint и Juicy Fruit. С 2009 года выпускает жевательную резинку Five Gum. По данным kartoteka.ru, выручка российской дочки компании — ООО «Ригли» в 2015 году составила 19,9 млрд руб., чистая прибыль — 1,6 млрд руб., пишет prokazan.ru.