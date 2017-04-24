В РТ при столкновении автомобилей «Лада» и «Порш Кайен» погибли люди

23 апреля в Менделеевском районе Татарстана в результате ДТП погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация о происшествии поступила в 2.27 на единый номер вызова экстренных служб 112, пишет ИА «Татар-информ»

На 24 километре трассы Елабуга – Ижевск рядом с деревней Енабердино столкнулись автомобили «Лада» и «Порш Кайен».

В результате ДТП погибли 24-летние водитель и пассажир «Лады». 40-летний водитель автомобиля «Порш» не пострадал.

Прибывшие на место спасатели ПСО №6 и ПСЧ №86 при помощи специального гидравлического инструмента вскрыли разбитый автомобиль и извлекли из него тела погибших.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.