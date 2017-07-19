В РТ пьяных водителей будут ловить на патрульных мотоциклах

По всей республике пройдут целевые рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД по РТ.

С начала июля 2017 года участились дорожно-транспортные происшествия с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. За 16 дней месяца произошло 18 таких ДТП, в которых 3 человека погибли и 26 пострадали.

В целевых рейдах будут задействованы наряды инспекторов ДПС, часть из них – на патрульных мотоциклах.

Госавтоинспекция МВД по РТ напоминает: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения представляет реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Не имея возможности осуществлять адекватный контроль за своими действиями, пьяный водитель может стать виновником трагедии.