В РТ ребенок упал в снег и притворился спящим при виде делегации с Миннихановым

В соцсетях появилась фотография мальчика, который притворился спящим при виде делегации во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым и председателем Госдумы России Вячеславом Володиным, передает "Татар Информ".
Фото было сделано накануне во время экскурсии по Старо-Татарской слободе в Казани. На снимке видно, как мальчик в нескольких метрах играл от делегации.
- Ребенок на детской площадке в Старо-Татарской слободе притворился спящим, увидев большую делегацию во главе с Рустамом Миннихановым, - говорится в сообщении.
Однако пользователи соцсети недоумевают, как президентская охрана подпустила мальчика к правительственной делегации.
- Не замерз бы! Как он туда пробрался-то, куда охрана смотрела? Обычно ведь мышь не проскочит, - написал один из пользователей Instagram.
Напомним, накануне столицу Татарстана с рабочим визитом посетил депутат Госдумы Вячеслав Володин. В ходе визита он осмотрел не только Старо-Татарскую слободу, но и ознакомился с историческими объектами города.
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