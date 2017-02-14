В РТ ребенок упал в снег и притворился спящим при виде делегации с Миннихановым

В соцсетях появилась фотография мальчика, который притворился спящим при виде делегации во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым и председателем Госдумы России Вячеславом Володиным, передает "Татар Информ".

Фото было сделано накануне во время экскурсии по Старо-Татарской слободе в Казани. На снимке видно, как мальчик в нескольких метрах играл от делегации.

- Ребенок на детской площадке в Старо-Татарской слободе притворился спящим, увидев большую делегацию во главе с Рустамом Миннихановым, - говорится в сообщении.



Однако пользователи соцсети недоумевают, как президентская охрана подпустила мальчика к правительственной делегации.

- Не замерз бы! Как он туда пробрался-то, куда охрана смотрела? Обычно ведь мышь не проскочит, - написал один из пользователей Instagram.

Напомним, накануне столицу Татарстана с рабочим визитом посетил депутат Госдумы Вячеслав Володин. В ходе визита он осмотрел не только Старо-Татарскую слободу, но и ознакомился с историческими объектами города.