В РТ Роспотребнадзор для интернет-покупателей откроет «горячую линию»

В преддверии Всемирного дня прав потребителей в Татарстане решили научить население, как правильно делать покупки через Интернет. Не секрет, что, порой, желая купить что-нибудь с помощью мировой Сети, человек может стать жертвой не только мошенников, но и просто недобросовестных граждан, а то и целых организаций.

Роспотребнадзор Татарстана организуют «горячую линию» по вопросам прав потребителей при приобретении товаров через Интернет. В ведомстве сообщают, что она будет работать с 6 по 20 февраля в период с 10:00 до 16:00 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45)

Звонки будут приниматься по телефону 8 (917) 224 - 87-94.