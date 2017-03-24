В РТ с начала года в ДТП из-за смартфонов погибли две автоледи

С начала 2017 года в Татарстане в ДТП погибли две девушки из-за использования мобильных телефонов за рулем. В обоих случаях автоледи отвлеклись на смартфоны и не справились с управлением своих машин.
«23 марта 2017 года в 10.20 на 11 км автодороги Казань-Йошкар-Ола-Большой Кульбаш-Дубъязы, водитель автомобиля «Дэу Матиз», во время движения с помощью смартфона вела онлайн-трансляцию в социальную сеть, постоянно отвлекаясь от управления автомобилем, в результате съехала на обочину и при попытке вернуться на проезжую часть, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автобусом ПАЗ»,- сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Татарстану. От полученных травм девушка-водитель скончалась на месте, среди пострадавших оказалось несколько пассажиров и водитель автобуса.
Основной причиной аварийности на дорогах по-прежнему является человеческий фактор, в том числе и разговор за рулем по мобильному телефону, предупреждают в УГИБДД УМВД России по РТ.
Ранее ГИБДД Татарстана также сообщало о смертельном ДТП, произошедшем 2 февраля 2017 года. Тогда женщина-водитель отвлеклась на разговор по телефону, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Скания». От полученных травм женщина также скончалась на месте происшествия.
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