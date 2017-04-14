В РТ с подростками, которые смеялись над женщиной, упавшей с балкона, провели беседу

Заинская городская прокуратура по поручению главы надзорного ведомства Илдуса Нафикова провела проверку в связи с опубликованной в СМИ и соцсетях видеозаписью, на которой подростки смеются над женщиной, повисшей на краю балкона.

Напомним, что днем 18 марта 2017 года трое подростков-школьников снимали на камеру мобильного телефона женщину, которая повисла на краю балкона четвертого этажа многоквартирного дома на проспекте Победы города Заинска. На записи слышно, как юноши смеются над женщиной. В какой-то момент она сорвалась и упала вниз, получив серьезные травмы. Только после этого молодые люди решили вызвать экстренные службы. Женщину госпитализировали в БСМП Набережных Челнов.

"Данный инцидент стал возможным в виду недостаточной воспитательно-профилактической работы с учащимися школ. В связи с этим поступок школьников стал предметом обсуждения на внеочередном заседании рабочей группы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних под председательством прокурора города Рината Каримова. На заседание были приглашены и заслушаны как сами подростки, ставшие автором видео, так и их родители, директора школ и классные руководители" - отмечает прокуратура РТ.

Руководство школы с каждым из подростков и их родителями также проведены профилактические беседы в индивидуальном порядке.

По результатам проверки прокуратура города внесла в адрес директоров трех муниципальных общеобразовательных учреждений города представления с требованием активизировать воспитательно-профилактическую работу с учащимися.

Кстати, в настоящее время процессуальная проверка следственных органов по факту падения женщины с балкона продолжается.