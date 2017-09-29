В РТ сгорела 20-летняя девушка, когда на пожаре вытаскивала вещи из дома

В деревне Лельвиж в Кукморском районе Татарстана накануне на пожаре в частном доме погибла 20-летняя девушка, помогавшая вытаскивать вещи из дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар начался около 11 часов, прибывшим спасателям сообщили, что не могут найти девушку, которая при возникновении пожара находилась дома. Она помогала матери в эвакуации домашнего имущества из жилого помещения.

Обгоревшее тело было найдено в ходе тушения огня, причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.